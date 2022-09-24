Profesör Duncan: "Putin kendi generalleri tarafından öldürülebilir"

University College London'a bağlı Slav ve Doğru Avrupa Çalışmaları Bölümü'nden Profesör Peter Duncan, İngiliz Daily Express gazetesine verdiği demeçte, Putin'in gerçeklikle bağı koptuğunu öne sürdü. Duncan'a göre; Putin Rusya'da da yurtdışında da insanların ne düşündüğünü anlayamıyor. Bu da onun hata yapmasına yol açıyor.

Prof. Duncan, müttefikleri ve güvenlik servislerinin Ukrayna'da olup bitenler konusunda Putin'i kasten yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, "Eski sorun devam ediyor, insanlar korktuğu için gerçeği söylemiyor, böylece olup bitenleri bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Duncan, müttefikleri ve güvenlik servislerinin Ukrayna'da olup bitenler konusunda Putin'i kasten yanlış yönlendirdiğini iddia ederek, "Eski sorun devam ediyor, insanlar korktuğu için gerçeği söylemiyor, böylece olup bitenleri bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in vereceği herhangi bir nükleer saldırı emrine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ya da Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov riayet etmek zorunda olabilir.

Ancak Duncan, bunun Putin'in sonu demek olabileceğini düşünüyor. Gerekçesini ise şöyle açıklıyor:



Halen şöyle düşünüyorum: Eğer Putin nükleer silahları kullanmaya başlarsa ya da Şoygu veya Gerasimov'a fiilen nükleer silahları kullanın derse, pek muhtemeldir ki reddecekler ve Putin'e karşı harekete geçmek zorunda kalıp onu öldüreceklerdir, çünkü bir emre itaat etmemiş olacaklar.

Putin'i öldürmek o kadar kolay değil, Federal Güvenlik Servisi'nden insanları işin içine katmak zorunda kalacaklardır."

Prof. Duncan, Ukrayna'ya karşı nükleer silahların kullanılması halinde, Batı'dan Rusya güçlerine kapsamlı bir konvansiyonel saldırı başlayacağı öngörüsünü de paylaştı.