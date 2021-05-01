Protestolar hükümete geri adım attırdı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Kongre'ye sundukları vergi reformu tasarısını geri çekmeyeceklerini ancak çeşitli düzenlemeler içeren yeni bir metin hazırlayacaklarını belirtti.

Bazı ürün ve hizmetlerde KDV artırma teklifini tasarından çıkaracaklarını bildiren Duque, "Maliye Bakanlığı, Kongre, partiler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün sunduğu değerli önerilerle birlikte tasarıda yeni bir metin oluşturma talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Duque, Kolombiyalıların temel aile sepetine dokunulmayacağını dile getirerek, "Mallarda ve hizmetlerde KDV artışı olmayacak ve vergiyle ilgili mevcut kurallar değişmeyecek, ayrıca bugün gelir vergisi ödemeyenler de ödemeyecek. Başka bir deyişle, gelir vergisi tabanı genişletilmeyecek." dedi.

Sivil toplum örgütleri ise bir kez daha yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıkladı.

Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişi ölmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Barışçıl başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu alışveriş merkezleri, bankalar ve süpermarketlerde yağmalama olayları yaşanmış, polis onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Olayların kontrolden çıktığı birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve güvenlik önlemleri artırılmıştı.

AA