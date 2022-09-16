Putin: 300 bin ton Rus gübresini ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı konuşmasında, dünya siyaseti ve ekonomisinde son dönemde esaslı dönüşümler yaşanmakta olduğunu ve bunların geri döndürülebilir değişimler olmadığını belirtti.

Putin, ŞİÖ’nün bugün dünyadaki en büyük bölgesel örgüt olduğunu ve uluslararası ile bölgesel sorunların çözümlenmesinde oynadığı rolü her geçen gün artırdığını kaydetti.

Rusya lideri, “ŞİÖ ülkelerinin politika ve ekonomi alanlarında yaptıkları işbirliği, egoizmden yoksun yaklaşımlar üzerinde temelleniyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne, ‘gelişmekte olan ülkelere ulaşabilmesi için Rus gübresiyle ilgili kısıtlamaları kaldırması için Avrupa Komisyonu’nu ikna etmesi’ çağrısını yaparak, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.