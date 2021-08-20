Putin: 'ABD ve NATO Afganistan’da başarısız oldu'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da toplumsal düzeni sağlamaya başlayan Taliban’ın yerli halkın ve yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti altına almak için verdiği sözü tutmasını umduğunu söyledi.

Kremlin Sarayı’nda 3 saatten fazla süren görüşmenin ardından Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, yaptığı konuşmada, Merkel ile görüşmesinde Afganistan'da gelişen olayların öncelikli konulardan biri olduğunu söyleyerek, "Taliban başkent dahil ülkenin neredeyse tamamını kontrol ediyor. Bunlar gerçekler ve Afgan devletinin çöküşünü önlemek için tam olarak bu gerçeklerden yola çıkılmalıdır." dedi.

Tarihi, milli veya dini özellikleri dikkate almadan, gelenekleri tamamen yok sayarak, başkasının dış değerlerini dışarıdan empoze etmek suretiyle oluşturulan sorumsuz politikalara ve başkalarının kalıplarına göre başka ülkelerde demokrasi inşa etme arzusuna son verilmesi gerektiğini kaydeden Putin, Afganistan’ı iyi bildiklerini belirtti.

Putin, "Bu ülkenin nasıl düzenlendiğine, ona nasıl olağan dışı devlet ve yaşam biçimi dayatılmaya çalışılmasının ne kadar verimsiz olduğuna ikna olduk. Bu tür sosyal politik deneyler hiçbir zaman başarıyla taçlandırılmadı ve yalnızca devletlerin yok olmasına, onların politik ve sosyal sitemlerinin bozulmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Afganistan’dan teröristlerin komşu devletlerin topraklarına mülteci görünümünde girmesi dahil, engel olmanın önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Taliban’ın silahlı çatışmalara son verdiğini ilan ettiğini, toplumsal düzeni yeniden sağlamaya başladığını, yerli halk ve yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti altına alacağına söz verdiğini görüyoruz. Umarım tüm bunlar uygulanır. Bu süreç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin koordinasyonunda uluslararası toplum tarafından dikkatle takip edilmelidir." diye konuştu.

"ABD ve NATO’nun Afganistan’daki operasyonu başarısız"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, ABD ve NATO’nun Afganistan’daki eylemlerini başarılı olarak adlandırmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Putin, "Bunu konuşmak yerine Rusya, Afganistan’da durumun istikrara kavuşmasından yana." dedi.

Diğer ülkelerin başka ülkelerin haklarına saygı duyması gerektiğini kaydeden Putin, ülkelerin kendi kaderlerinin kendilerinin belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Putin, ABD ve Avrupa Birliğine (AB), Rusya'yla birlikte Afganistan’da normalleşme için her şeyi yapması ve güçlerini birleştirmesi çağrısı da yaptı.

Ukrayna krizini de görüşmede ele aldıklarını aktaran Putin, Merkel'e, Ukrayna ziyaretinde Kiev yönetimine Minsk Anlaşması ile üzerine düşenleri yapması için etki etmesini istediklerini kaydetti.

Merkel'in Belarus'taki duruma değinmesine ilişkin ise Putin, dış müdahale olmadan bu ülkede meselelerin anayasal ve yasal çerçevede halkın kendisinin çözmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Libya'daki tüm etkili güçlerle diyalog yürütmeye devam edilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Putin, Suriye topraklarının çoğunda ateşkes rejiminin, yıkılan ekonomi ve altyapının restorasyonunun devam ettiğini, ancak terör tehdidinin halen sürdüğünü söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili olarak bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Putin, Navalnıy’ın siyasi faaliyetlerinden dolayı hüküm giymediğini, adli bir suçtan hapiste yattığını söyledi.

Sistem dışı muhalefete örnek olarak Batı’yı gösteren Putin, Fransa’da sarı yeleklilere, ABD’de Kongre binasına girenlere mahkemelerin ağır hapis cezaları verdiğini hatırlattı. Putin, Rusya'nın yargı makamlarının da kararlarına saygı duyulmasını istedi.