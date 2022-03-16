Putin: Batılı ülkeler Kiev'i kan dökmeye itiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor" açıklamasında bulundu.

Putin ayrıca, "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar" diye konuştu.