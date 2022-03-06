"Putin benden vatana ihanet etmemi istedi"

Rusya'nın Ukrayna topraklarına işgali 11. günde de sürüyor. Ülkenin birçok yerinde çatışma ve bombardıman sesleri yükselmeye devam ediyor. Bölgede yaşayan binlerce Kırım Tatarları da tedirgin. Ukrayna ordusunda da yer alan Kırım Tatar birlikleri de Rus işgaline direniyor.

Kırım Türklerinin lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu, Rusya Ukrayna savaşını değerlendirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

"PUTİN İLE GÖRÜŞTÜĞÜMDE 'HALKIMA İHANET EDEN BİR LİDER OLMAYACAĞIM' DEDİM"

"Bana yapılan teklifte vatanıma ihanet istendi" diyen Mustafa Cemil Kırımoğlu "Biz ana vatanımızdan sürüldük. Binlerce Türk orada ağır baskı altında hayatta kalmaya çalışıyor. Putin’in nazarında onunla işbirliği yapmayan herkes terörist. Putin beni yıllar önce aradığında onları desteklersek bizi çok mutlu edeceklerini söyledi. Ben ise 'halkıma ihanet eden bir lider olmayacağım' dedim" ifadelerini kullandı. Kırımoğlu, Putin görüşme sonunda Tataristan'da bir görüşme talep ettiğini de belirtti.

"TÜRKLER DAİMA UKRAYNA'NIN YANINDA OLDU"

Haberglobal’den Şifa Kaynak’ın haberine göre; Kırımoğlu, Ukraynalıların Türklere güvendiğini belirterek "Rusya Ukrayna savaşında biz Kırım Türkleri olarak barış istiyoruz. Ama bize karşı savaşıyorlar. Rusya'ya karşı direneceğiz ve ülkemizi koruyacağız. Yaklaşık bin Kırım Türk'ü tahliye için bekliyor. Batı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 5 bin Kırım Tatarlarının çoğu Türkiye'ye gelmek istiyor. Biz de Türkiye Dışişleri Bakanlığı makamlarınca irtibata geçerek tahliye çalışmalarını düzenliyoruz. Türkler daima Ukrayna'nın yanında oldu. Biz bunu görüyoruz ve biliyoruz. Ukraynalılar da Türklerin otoritesini biliyor görüyor ve anlıyor" dedi.

"KIRIM TOPRAKLARINA 1 BUÇUK MİLYON RUS YERLEŞTİRDİLER"

Kırımoğlu, sadece Kiev'de 10 binden fazla Kırım Tatarı'nın olduğunu söyleyerek "Kırım'ın işgalinden sonra 30 bine yakın Kırım Tatarları Ukrayna ana topraklarına göç ettiler. Sadece Kiev'de 10 binden fazla Kırım Tatarı var. Şu an orada yaşayan Kırımlılar da tedirgin. Oradan çıkmak isteyenlere "Burası bizim de topraklarımız. Kalmanızı istiyoruz. Ve inşallah bu işgal bitecek" diyoruz. Kırım yarımadasına 1,5 milyon Rus getirdiler. Amaçları etkin haritayı değiştirmek ve Ruslaştırma çabası." şeklinde konuştu.

"UKRAYNA ORDUSU İLE KIRIM TÜRKLERİ CEPHEDE BİRLİKTE SAVAŞIYORLAR"

Kırımoğlu "Ukrayna ordusunda olan birliğimiz Rus işgaline karşı Ukraynalı askerlerle birlikte savaşıyor. Ukrayna' da her zaman şu söylenir "Gerçek Ukraynalılar Kırım'dadır ve Kırım Tatarlarıdır". Ukrayna'da Kırım Tatarları barış ve refah içinde yaşıyordu. Bizim Ukrayna siyasetinde birçok bakan muavinlerimiz ve milletvekillerimiz var." ifadelerini kullandı.

"YA KATİL OLACAKSINIZ, YA DA CESET"

"Bizi Ruslaştırmaya çalıştırıyorlar" diyen Kırımoğlu "Ruslar saldırılara başladıktan sonra Kırım Tatarlarının evine gelerek tehdit edilenler var. Ukrayna aleyhinde bir şeyler söylememizi istiyorlar. Kırım gençlerini zorla Rus ordusuna alıyorlar. Biz buradan Rus ordusuna mecburi katılan gençlerimize şunu söylüyoruz "Ya katil olacaksınız ya da ceset" ifadelerin yer verdi.

"KIRIM'A GİRİŞİMİ 2034'E KADAR YASAKLADILAR"

Kırımoğlu "O kadar korkuyorlar ki vatanım Kırım'a girişimi 2034'e kadar yasakladılar. Ben o zamana ölür müyüm, kalır mıyım bilmem. Ama amaçları beni o topraklarda gömülmemi bile yasaklamak" dedi.

Kırımoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Kırım tatarlarından bir kaç Rus işbirlikçisi de var. Biz bunları biliyoruz. Sayıları artmıyor zaten artmıyor. Biz bunlara selam dahi vermiyoruz.

Kaynak: Mynet