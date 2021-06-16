Putin-Biden görüşmesi sona erdi: Birbirimizi davet etmedik

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, her iki tarafın da ikili ilişkilerin dibe vurduğunu kabul ettiği bir dönemde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra gerçekleşen zirvenin ardından Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi.

Putin, Biden'la yaptığı görüşmeler için 'yapıcı' nitelendirmesi yaparak "Ortada herhangi bir düşmanlık olmadığını düşünüyorum. Tam tersine farklı taraflarda durmamıza rağmen birbirimizi anlamaya ve pozisyonlarımızı daha yakın kılmak konusunda istekli davrandık. Tartışmalar son derece yapıcıydı" dedi.

Rus lider ayrıca, "Rusya ve ABD büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti.

Biden, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda sorumlu ve zamanında bir karar aldı. Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarın sağlanmasında sorumlulukları var. İki ülke, uzatılan START-3 anlaşmasında yapılacak olası değişiklikleri görüşmeye başlayacak.

Siber güvenlik konusunda istişarelere başlamak için Biden ile anlaştık.

'Navalnıy, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu'

Aleksey Navalnıy, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken Rusya'ya gelen Navalnıy'ın tutuklanmak istediğinden eminim.

(Biden'ın 'katil' nitelemesi hakkında) ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler.

ABD'nin kaynaklarına göre dünyada en fazla siber saldırı ABD'nin siber ortamından gerçekleştiriliyor. Daha sonra Kanada geliyor, ardından iki Latin Amerika ülkesi ve İngiltere var. Rusya, siber saldırıların çıkış noktası olan ülkeler listesinde yer almıyor.

Rusya, ABD sınırları yakınında tatbikat yapmıyor ancak şu anda ABD Rusya sınırları yakınında bunu yapıyor. Dolayısıyla, bu konuda ABD tarafının değil Rus tarafının endişeleri olmalı.

'ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek zor'

Biden, insan hakları konusunu gündeme getirdi. Bakın, Guantanamo hala daha faal ve uluslararası hukuka, ABD yasalarına, hiçbir şeye uygun değil. CIA'in Avrupa ülkeleri de dahil çeşitli ülkelerde işkence uygulanan hapishaneleri var. Bu nedir? Bu insan hakları mı? Bu salondaki kimsenin insan haklarının bu şekilde korunduğunu kabul edeceğini sanmıyorum.

Biden beni ABD'ye davet etmedi, ben de onu Rusya'ya davet etmedim.

ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemek zor.

Rusya ve ABD en kısa zamanda stratejik istikrar konusunda kapsamlı ikili diyalog başlatacak, diyalog konuya odaklı ve enerjik bir biçimde yapılacak. Bu diyalog ile gelecekteki silah kontrolü ve riski azaltma önlemlerinin temelini atmayı amaçlıyoruz.

Bence Biden'la genel olarak aynı dili konuştuk ancak bu, birbirimizin ruhuna, gözlerine bakmak ve ebedi sevgi ve dostluk yemini etmek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor.

'ABD yeniden yaptırım uygularsa, ilişkilerde yeni bir fırsatı daha kaçırmış oluruz'

ABD iç siyasetindeki ruh hallerini bilmiyorum ancak eğer bu zirvenin ardından ABD yeniden yaptırım uygularsa, ilişkilerde yeni bir fırsatı daha kaçırmış oluruz.

ABD'yle ilişkiler hakkında önceden de yanılsamalarım yoktu, siz ise yenileri olup olmadığını soruyorsunuz. Nereden çıkardınız bu yanılsamaları? Hiçbir yanılsama yok ve olamaz.

Sohbetin doğrudan ve açık olmasına, belirlenen konulardan gereksiz diplomatik sapmalar olmasına rağmen biz baskı hissetmedik. Rusya-ABD zirvesinde ne bizim tarafımızdan ne de ABD tarafından baskı uygulandı. Bu anlamsız olurdu, zira insanlar bunun için bir araya gelmiyor.

Russia Today Amerikan düzenleyicisinin ve yasasının tüm taleplerini yerine getiriyor, orada gerektiği gibi tescil oluyor. Personel istihdamı, finansal işlemler vs. konularda oldukça fazla sorun yaratılmasına rağmen. Bizde (Rusya’da) bu tür sorunlar söz konusu değil.

Putin, ABD’deki hapishanelerde hüküm giyen bazı Rusların anavatanlarına dönüşü konusunda Amerikan tarafıyla anlaşmaya varmanın mümkün olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu konuyu konuştuk, Başkan Biden Rusya’daki cezaevlerinde tutulan Amerikan vatandaşları üzerinden bu konuyu gündeme getirdi. Bunu tartıştık. O konuda bazı tavizler bulunabilir. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı bu yönde çalışacak.”

Kaynak: Sputnik