Putin "bilge ve kültürlü" olduğu için Biden'a cevap vermiyormuş

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti.

Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını hatırlatarak, "ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı. Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez." dedi.

Biden, dün, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullanmıştı.