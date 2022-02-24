Putin: "Bizi bu adımları atmaya zorladılar"
Ukrayna'ya yönelik operasyonlarla ilgili bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Başka çaremiz yoktu. Bizi bu adımları atmaya zorladılar. Bize ekonomik yaptırımları uyguladılar." şeklinde konuştu.
Dünya 24.02.2022, 19:46 24.02.2022, 20:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı." açıklamasında bulundu.
Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.
“Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik." ifadesini kullanan Putin, "Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık.” şeklinde konuştu.
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