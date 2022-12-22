Putin'den Batılı ülkelere ağır sözler: "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar"
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazına tavan fiyat uygulama kararı alan Batılı ülkeler için "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar." ifadelerini kullandı.
Dünya 22.12.2022, 20:10
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “(ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı) Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak.” dedi.
Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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