Putin'den Erdoğan açıklaması: "Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Putin,Ukrayna'ya yönelik de nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyaçları olmadığını belirterek, "Bunun ne siyasi ne de askeri bir anlamı var." dedi.