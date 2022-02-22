Putin'den "Ukrayna'ya "girin" talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
Dünya 22.02.2022, 01:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından bölgeye 'barış gücü' göndereceğini duyurdu.
Putin'in Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi talimatını verdi.
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