Putin'den "uygun fiyata enerji" açıklaması

Putin, İtalya'nın dönem başkanlığında başkent Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne çevrimiçi katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomi alanında küresel krizin geçen yıl yaşandığına dikkati çeken Putin, ülkelerin birçoğunda bütçe açığının önemli ölçüde artırılması yönünde kararlar alındığına dikkati çekti.

Putin, "Bu, küresel ekonominin toparlanması ile ilgili sürecin başlatılmasına yol açtı. Ancak merkez bankalarının menkul kıymet alımıyla birlikte bu tür olağanüstü önlemlerin zamanla sınırlanması gerekiyor." dedi.

Gelişmiş ülke ekonomilerindeki bütçe açıklığının yüksek küresel enflasyon risklerini yarattığını belirten Putin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, bütçe ve kredi politikalarının iyileştirilmesi, ekonomideki talep yapısının yönetim kalitesinin yükseltilmesi ve her şeyden önce eşitsizlik sorunlarının üstesinden gelinmesi ve vatandaşların refahının artırılması amacıyla ekonomide önceliklerin ayarlanması önemlidir."

Putin, G20 ülkelerinin yoksul ülkeleri destekleme yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Bazı ülkelerin Kovid-19 aşılarına ulaşamadığına dikkati çeken Putin, "Bu, G20 dahil birçok devletin aşılar ile aşı sertifikalarını karşılıklı tanımaya hazır olmadığı, haksız rekabet ve korumacılıktan kaynaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni aşı ve ilaçların yeterlilik sürecini hızlandırması sorunu ciddidir. Tüm bunlar ne kadar hızlı yapılırsa, en fazla sorun yaşayan turizm alanı dahil küresel ticaretin yeniden canlandırılması o kadar kolay olacaktır." dedi.

Putin, G20 ülkelerinin sağlık bakanlıklarına, ulusal aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına dair sorunun çözülmesi için talimat vermeyi teklif etti.

Başkan Putin, aşıların yenilenmesiyle ilgili gerekli mekanizmaların oluşturulması ve sağlık alanında uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel enerji piyasalarında krizin yaşandığına işaret eden Putin, "Pandemi ile birlikte, bölgesel enerji piyasalarında yaşanan kriz olgusu, enerji sektörünün istikrarlı ve kendinden emin şekilde çalışmasının modern dünya için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Putin, "Tüketicilere, uygun fiyatta enerji sağlanması aşırı derecede önemlidir. Küresel enerji piyasalarının istikrarı, hem üretici hem de tüketicilerin uzun vadeli çıkarlarının dikkate alınmasıyla sorumlu eylemlerine bağlıdır." ifadelerini kullandı.