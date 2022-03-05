Putin'den yaptırım açıklaması: Savaş ilan etmek gibi

Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildiren Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

Başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirten Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.