Putin'den Zelenskiy'nin çağrısına yanıt: Müzakereye hazırız

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşının 2. gününde de hızla devam ediyor. Bu sabah saatlerinde başkent Kiev'e giren Rus işgalcileri şehri kuşattı. Öte yandan Lavrov'un açıklamalarına Ukrayna lideri Zelenski'den bir jet yanıt geldi. Zelenski, Putin'e seslenip "Ölümleri durdurmak için masaya oturalım" diyerek müzakere çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin çağrısına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Putin 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

AVRUPA'YA SİTEM

Ukrayna lideri Zelenski, Avrupa vatandaşlarını da hükümetlerini daha kararlı eylemlere zorlamk için protesto yapmaya çağırarak, "Avrupa ne kadar hızlı hareket ederse savaş o kadar çabuk biter" dedi. Ayrıca Zelenski, Avrupa'yı yetersiz tepki vermek ve yeterli askeri yardım yapmamakla suçladı.

LAVROV'UN AÇIKLAMALARI

Zelenski'den önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini ifade etti. Lavrov, Zelenski ve yönetimi ile devm edilmesinin mümkün olmadığını belirtti, "Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ukrayna halkı yeterince acı çekti. Kimse Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor." dedi.