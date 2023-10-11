Putin: Filistin devleti kurulmadan sorunlar çözülmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin çözümü için iki devletli bir çözümün elzem olduğunu söyledi. Putin, aksi durumda bölgedeki sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğunu vurguladı.

Putin'in Moskova'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmasındaki Filistin bölümü şöyle:

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Putin, Filistin devleti kurulmasına ilişkin temel siyasi sorunlar çözülmeden şiddet patlamasına yol açan bu durumu normale döndürmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinin enerji sektöründe de olmak üzere ağır sonuçları beraberinde getirebileceği uyarısında bulunan Putin, "İsrail ve Filistin arasındaki durumun kısa süre içinde yatıştırılmasında başarı sağlanıp sağlanmayacağını bilmiyoruz. Ancak mevcut durum, büyük sorunlara yol açabilir" dedi.

'BM KARARLARININ UYGULANIP FİLİSTİN DEVLETİ KURULMASINDAN YANAYIZ'

Rusya'nın söz konusu sorunla ilgili tutumunun taraflarca iyi bilindiğini ve BM kararlarının uygulanıp Filistin devleti kurulmasından yana olduklarını ifade eden Putin, "ABD ve İsrail'de de bağımsız Filistin devleti kurulmasını destekleyen çok sayıda kişi var. Ancak güç yoluyla çözüm elde edilmesinden yana olanlar daha baskın çıkıyor" diye konuştu.

'ABD'NİN UÇAK GEMİLERİNİ İSRAİL'E GÖNDERMESİ DURUMU KIZIŞTIRACAK'

ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine de tepki gösteren Putin şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bölgeye uçak gemisi grubunu neden gönderdiğini anlamıyorum, bu arada ikincisiyle ilgili açıklamalar var. Hiçbir anlam veremiyorum. Lübnan'ı mı bombalamayı planlıyorlar? Ya da birilerini korkutmaya mı karar verdiler? Fakat orada artık hiçbir şeyden korkmayan insanlar var. Sorun bu yöntemle çözülmemeli, uzlaşmacı çözümler aranmalı."

'ÇATIŞMANIN TIRMANMASI KONUSUNDA İRAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR ASILSIZ'

Putin, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanmasında dahli olduğu gerekçesiyle İran'a yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

'İSRAİL'İN İSKAN POLİTİKASI BUGÜNKÜ DURUMUN NEDENLERİNDEN BİRİ'

İsrail'in iskan politikasını bugünkü durumun oluşmasının nedenlerinden biri olarak niteleyen Putin, ABD'nin de çözüm mekanizmalarını kötüye kullandığına işaret ederek şunları söyledi:

"Filistinlilerin en başından beri kendilerine ait gördükleri toprakların bir kısmı İsrail tarafından farklı zamanlarda ve farklı metotlarla, elbette çoğunlukla güç yoluyla işgal edildi. Bugün itibarıyla sorun ne? Çözüm mekanizmaları oluşturulmuştu ancak ABD, son birkaç yılda bu mekanizmaları suiistimal etti ve her şeyi kendi başına çözmeye karar verdi."