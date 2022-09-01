Putin, Gorbaçov'un cenazesinde bulunamayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün (30 Ağustos) Moskova'da bir hastanede hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un cenaze merasimine katılmayacağı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, 'programının yoğunluğu' nedeniyle merasime katılamayacağı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Vladimir Putin'in perşembe sabahı Gorbaçov'un hayatını kaybettiği Moskova Merkez Hastanesi'ni ziyaret ederek ailesine taziyelerini sunduğunu söyledi.

İlaveten Peskov, Gorbaçov'un cenazesinin şeref kıtası da dahil olmak üzere bir devlet cenaze töreninde olması gereken "unsurlara" haiz olacağını ve devletin de merasime destek vereceğini dile getirdi.

Ancak sosyal medyada, Putin yönetiminin Mihail Gorbaçov için resmi devlet töreni düzenlememesi şiddetle eleştiriliyor.

Eski Sovyet lideri ağır ve uzun bir hastalık sürecinden sonra önceki gece Moskova'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.

1990’da yapılan devlet başkanlığı reformunun ardından SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990’dan 1991’e kadar bu görevi yürütmüştü.

Mihail Gorbaçov, 21 Ağustos 1991'de Komünist Parti'nin feshedilmesini istemiş ve parti genel sekreterliğinden istifa etmişti.

Aynı gün Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiş akabinde Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başlamıştı.

Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla da SSCB resmen dağılmıştı.

Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda Gorbaçov'u, SSCB'nin dağılması sürecindeki rolü nedeniyle eleştirmişti.

Gorbaçov da Putin'e "demokratik reformları tekrar kaldırdığı ve zaman zaman Sovyet dönemini hatırlatan baskı unsurlarını yeniden uygulamaya koyduğu" gerekçesiyle tepkilerini dile getirmişti.

Ancak ikili hiçbir zaman açıktan herhangi bir tartışmaya girmemişti.

Gorbaçov, aralarında Nazım Hikmet'in de yer aldığı dünyaca ünlü isimlerin yattığı Novodeviçi Mezarlığı'na defnedilecek.

Cumartesi günü Moskova'daki Sendikalar Evi'nin önünde düzenlenecek kısa yürüyüşün ardından cenaze merasimi Novodeviçi'de gerçekleşecek.

Eski Sovyet lider daha sonra burada toprağa verilecek.

Kaynak: Euronews