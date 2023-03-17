Putin hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında Ukrayna'daki eylemlerinden dolayı tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı.

UCM, Ukrayna'ya yönelik ilk tutuklama emrinde, Putin'in çocukların çoğunlukta olduğu birçok insanın Ukrayna topraklarından yasadışı yollarla Rusya'ya nakledilmesi şüphesiyle tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova için de aynı suçlamalarla tutuklama emri çıkardı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: ANLAMSIZ

Rusya, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı tutuklama emrinin anlamsız olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının, hukuki açıdan da dahil olmak üzere, ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur" dedi.

Zaharova, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf olmadığını ve bu sebeple hükmün geçerliliğinin bulunmadığını öne sürdü.

UKRAYNA SEVİNÇLİ

Üst düzey Ukraynalı yetkililer, Rusya lideri Putin hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kutladı.

Başsavcı Andriy Kostin, UCM'nin Putin'i Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olmakla suçlayan kararının "Ukrayna ve tüm uluslararası hukuk sistemi için tarihi" olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak da, arama emrinin çıkarılmasının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti.