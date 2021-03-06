Putin, Hamaney'in verdiği mesaja karşılık verdi

İran resmi ajansı IRNA'nın verdiği habere göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'ye iletti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 8 Şubat'taki Moskova ziyaretinde Hamaney'in Putin'e gönderdiği mesajı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin'e iletmişti.
Moskova'daki havaalanında İranlı gazetecilere açıklama yapan Kalibaf, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde Rus hükümetine Hamaney'den önemli bir mesaj götürdüğünü aktarmıştı.
AA