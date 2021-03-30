Putin henüz kararını vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i iklim zirvesine daveti ile ilgili konuştu.

Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığına ve Putin'in iklim sorunlarına önem verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu konu önemli. Davetiye resmi kanallar üzerinden ulaştıysa değerlendirilecektir." dedi.

Peskov, "Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Biden, 23 Mart'ta, aralarında Putin'in de olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.