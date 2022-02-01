Putin hiç memnun değil: Gerilim giderek artıyor

Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Putin’in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar:

Macaristan, Rusya'nın Avrupa'da önemli bir ortağıdır.

Rusya, Macaristan ile gaz transiti konusunda işbirliğini artırmaya hazır.

Orban ile Rusya'nın AB ile ilişkileri ve Ukrayna'daki çözümün yanı sıra oradaki sistematik insan hakları ihlallerini tartıştık.

(ABD'nin güvenlik garantilerine yanıtı hakkında): Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık.

ABD yanıtlarında, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerinin temel noktalarını görmezden geldi.

Macaristan’ın Rusya'nın Avrupa'da önemli bir ortağı olduğunu vurgulayan Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan zor duruma rağmen, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 30 artarak 5.5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Rus lider, diğer yabancı üreticilerin aşıları için hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek Sputnik Light aşısının Macaristan’a tedarik edilmesinin planlandığını belirtti.

'Orban ile Rusya’nın AB ile ilişkilerini ve Ukrayna çözüm sürecini ele aldık’

“Uluslararası meseleler ele alınırken Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna değinildi" diyen Putin, şöyle devam etti:

Elbette Ukrayna ihtilafının çözümü ile ilgili konu da tartışıldı, ihlali sistemik bir hal alan insan hakları alanı da dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu da görüştük.”

‘Rusya, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yanıtlarını dikkatle inceliyor’

ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim” vurgusunu yaptı.

Rus lider, şöyle devam etti:

“NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.”

Kaynak: Sputnik