Putin ile Bennet Kremlin'de görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Bennet ile Kremlin Sarayı’nda görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Devam eden görüşmenin içeriğine yönelik bilgi veren Peskov, “Ukrayna etrafındaki durum müzakere ediliyor.” dedi.

Peskov, görüşme sonunda basına açıklama yapılmasının planlanmadığını da dile getirdi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Bennet'e, tercüme görevini de üstlenecek İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin'in yanı sıra, Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Eyal Holata, Başbakanlık Diplomatik Danışmanı Shimrit Meir ve Başbakanlık Sözcüsü Matan Sidi'nin eşlik ettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden sonra Almanya'ya geçiyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Moskova'da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık üç saat görüşmesinin ardından Alman Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşmek üzere Berlin'e hareket etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bennett'in Moskova'dan Berlin'e doğru yola çıktığı ve Almanya'da Şansölye Scholz ile görüşeceği belirtildi.

Öte yandan, İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in Kremlin'de Putin ile yaklaşık üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon içinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Başbakanı'nın Putin ile bir araya gelmesinin, geçen hafta boyunca uluslararası liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleştiğine işaret edildi.