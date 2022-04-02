Putin'in tiroid kanseri ameliyatı geçirdiği iddiaları yalanlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tiroid kanseri ameliyatı olduğu iddiaları, Kremlin tarafından yalanlandı.

Rusya odaklı bağımsız araştırmacı gazetecilik platformu Proekt, 1 Nisan'da yayımladığı haberde 2016-2019 arasında Soçi'deki konutuna yaptığı gezilerde 69 yaşındaki Putin'e aralarında tiroid kanseri ameliyatı konusunda uzmanların da bulunduğu bir grup doktorun eşlik ettiğini öne sürdü.

Rusya'nın geçen sene "istenmeyen organizasyon" olarak niteleyerek yasakladığı platformun yayımladığı habere göre, ülkenin en prestijli sağlık kurumu Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nden doktorlar, Soçi'de Putin'e eşlik ediyordu. 2016-2017 yıllarında ortalama 5, 2019'daysa 9 doktor burada Putin'in yanındaydı.

Proekt, Kasım 2016'da bir grup doktorun Putin'i "ameliyat etmiş olabileceğini" öne sürerek, gruptan iki kişinin daha sonraki terfilerine dikkat çekti.

Platformun haberinde, tiroid kanseri alanında uzman bir onkoloji cerrahı olan Evgeniy Selivanov'un 2016-2019 arasında Soçi'de 166 gün geçirdiği belirtildi. Buna göre Putin'in en çok gördüğü diğer doktorlarsa Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) uzmanları Alexey Nikolaeviç ve Igor Esakov oldu.

Proekt'e görüş veren doktor Michael Fremderman, tiroid kanserinin genellikle ilk olarak KBB uzmanlarınca teşhis edildiğini, daha sonra da devreye onkolog ve cerrahların girdiğini söyledi.

Öte yandan Proekt, doğrudan Putin'in tiroid kanseri olduğunu ya da kendisine başka bir hastalık teşhisi konduğunu öne sürmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise haberdeki bilgilerin "kurmaca olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını" savundu.

Rus gazeteci Alexei Venediktov, Telegram kanalı üzerinden yayımladığı mesajda Peskov'a "Doğru mu anlıyorum, Putin kanser değil mi?" diye sorduğunu, sözcünün de "Evet, değil" diye yanıt verdiğini aktardı.

Aynı haberde Putin'in sağlığını ve gençliğini korumak için geyik kanıyla banyo yaptığı da iddia edildi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 38. gününde de çatışmalar sürüyor. Askeri operasyon emrinin ardından başta Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olmak üzere üst düzey yetkililerin yanı sıra birçok Rus oligarka da yaptırım uygulanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe