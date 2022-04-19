Putin, İsrail'e mektup: "Bize ait olan kiliseyi verin"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'de önceki yönetimden sözünü aldığı Kudüs'teki bir kilisenin kontrolünü talep etti.

Batının Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yaptırım uyguladığı bir zamanda, arazinin mülkiyetinin Moskova'ya devredilmesi İsrail için diplomatik sorunlara neden olabilir.

Putin, pazar günü Başbakan Naftali Bennett'e yazdığı bir mektupta, önceki İsrail hükümetinin söz verdiği gibi Kudüs'teki Alexander Avlusu'nun kontrolünün ülkesine vermesini istedi.

Putin'in bu mektubu, Rusya'yı savaş suçları işlemek ile itham eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e Rus Dışişlerince sert tepki verilmesinden bir gün sonra yazıldı.

Rus Dışişleri Bakanlığı Lapid'i, İsrail'in Ukrayna'da olanları Filistinlilerle kendi çatışmasını örtbas etmek için kullandığını ileri sürdü ve pazar günü İsrail'in Rusya Büyükelçisi Alexander Ben Zvi dışişlerine çağrıldı.

Alexander Nevsky Kilisesi ve Kutsal Üçlü Katedrali olarak da bilinen 'Alexander Avlusu', Kudüs'ün Eski Şehri'nin Hristiyan Mahallesi'nde yer alıyor.

Devir gerçekleşti ancak İsrail mahkemesi iptal etti

Eski başbakan Benjamin Netanyahu Putin'e, uyuşturucu suçlamasıyla bir Rus hapishanesinde tutulan İsrailli bir kadın olan Naama Issachar'ın serbest bırakılmasına yardım etmek amacıyla yapılan bir dizi jestten biri olarak, 2020'de Rusya'nın dönüm noktası olan bu yeri devralabileceğine söz vermişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra da kilisenin tapusu Rus hükümeti olarak kayıtlara işledi.

Avlu, uzun zamandır Ortodoks Kilisesi örgütleri arasındaki bir anlaşmazlığın parçasıydı ve bu nedenle Kudüs Bölge Mahkemesi, mart ayında mülkiyetin Rus hükümetine devrini iptal etti.

İsrail hükümeti ise bugünkü Rusya Federasyonu'nun, Osmanlı yönetimi sırasında malik olarak kayıtlı olan Rus İmparatorluk Hükümeti'nin halefi olduğunu savunuyor.

Kaynak: Euronews