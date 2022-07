En yüksek profilli sığınmacı olan Bondarev, Mayıs ayında diplomat arkadaşlarına bir e-posta göndererek, savaşın başlamasından sonra ülkesinden hiç bu kadar "utanmadığını" ifade etti.

Euronews'e konuşan diplomat, Rusya'nın "mantık sınırlarının ötesine geçtiğini ve bir uçuruma düştüğünü" kaydetti.

Putin'in işgalle "stratejik bir gaf" yaptığını ve Ukrayna'ya "gittikçe daha fazla fedai" göndermesi gerekeceğini ifade eden Bondarev, "Her savaşın müzakerelerle bittiği doğrudur. Ancak bugün, müzakerelerin her iki tarafın da istediği şey olduğunu görmüyorum" dedi.

Eski diplomat, "(Putin) Ukrayna'yı ezmek istiyor çünkü ona göre bu ülkenin var olmaya hakkı yok. Ancak Ukraynalılar sadece var olmakla kalmıyor, aynı zamanda savunuyorlar ve karşılık veriyorlar" diye konuştu.

"Rusya'nın uzun savaşı sürdürmeye gücü yok"

Bondarev, "Savaşı sona erdirmek için müzakere edilen bir anlaşmanın parçası olarak Rusya lideri ile Ukraynalı mevkidaşı arasında bir yüz yüze görüşme olabilir mi?" sorusuna "Putin, mecbur kalmadıkça Zelenskiy ile asla görüşmeyecek. Bununla küçük düşmüş olacak" cevabını verdi.

Bondarev, "Putin'in halka açık bir şekilde Zelenskiy'ye "keş" dediğini ve Ukraynalı generaller ve subayları Kiev'deki keşlerden kurtulmaları için çağrıda bulunduğunu hatırlayabilirsiniz. Öyleyse, Ukrayna cumhurbaşkanıyla el sıkışmak zorunda kalsa ne hissedeceğini hayal edin" ifadelerini kullandı.

Eski diplomat, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ilerlemeye devam etmesine rağmen, Moskova'nın uzun bir savaşı sürdürmeye gücünün yetmeyeceğini kaydetti.