Putin muhalifi Navalnıy'a 9 yıl hapis

Rus mahkemesi hapisteki siyasi muhalif Aleksey Navalnıy'ı 'büyük çaplı yolsuzluktan' ve mahkemeye hakaretten suçlu buldu. Mahkeme hakkında 13 yıl istenen muhalif lideri dokuz yıl hapis cezasına çarptırdı. Navalnıy'a ayrıca 1.2 milyon ruble (yaklaşık 11 bin dolar) para cezası kesildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öne çıkan muhaliflerinden Navalnıy, gardiyanlarla dolu olan mahkeme salonunda avukatlarıyla birlikte oturdu. Çok zayıfladığı görülen Navalnıy'ın duruşma süresince sakince önüne bakarak mahkeme kağıtlarını incelediği belirtildi.

Navalnıy mahkeme kararı sonası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9 yıl. En sevdiğim televizyon dizisi "The Wire"daki karakterlerin dediği gibi 'Yalnızca iki gün yaparsın. Biri girdiğin, diğer çıktığın gündür' Bu sloganda bir tşörtüm bile var ama gardiyanlar aşırıcı diyerek elimden aldı" ifadelerini kullandı.

Navalnıy en son 15 Mart'ta çıktığı duruşma sonrasında sosyal medya hesabında meydan okuyan bir tonla "Hapis cezası söylenmesi gerekenlerin söylenmesi için insan hakkımın onuruysa, o halde 113 yıl da isteyebilirler. Sözlerimden ve eylemlerinden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Savcılar yolsuzluk ve mahkemeye hakaret suçlarından dolayı Navalnıy hakkında en yüksek ceza olan 13 yıl hepis cezası talep etmişti.

Kaynak: Euronews