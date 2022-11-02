Putin: Tahıl tedarikini Erdoğan’ın çabaları nedeniyle engellemeyeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek.
Dünya 02.11.2022, 17:56 02.11.2022, 18:42
Putin, "Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda (tahıl) anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor.
Rusya, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek." açıklamasını yaptı.
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