Putin: "Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar uluslararası ajanslar tarafından flaş koduyla duyuruldu. Putin'in ardından kameraların karşısına ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geçti.

Tüm dünyanın kilitlendiği canlı yayın açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi: Rusya olarak somut bir tehditle karşı karşıyayız. Rusya sorunları barışçıl yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. NATO'nun 5. maddesine göre üye ülkelerinden birine saldırı olursa hepsi saldırıya uğrayan ülkenin yanında olmak zorunda.

PUTİN-MACRON GÖRÜŞMESİ SABAHA KADAR SÜRDÜ

Müzakereler sürecinde Macron ile ayrıntılı görüştüğünü kaydeden Putin, "Dün gece sabah 02.00'ye kadar Fransa Cumhurbaşkanı ile konuştum. Bana ABD'nin pozisyonu değişti dedi. Ama ne değişti dediğimde cevap veremedi." dedi.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bana Ukrayna'nın yarın NATO'ya kabul edilmeyeceği söylendi. Ukrayna'nın hazır olmadığını söylüyorlar. Benim de cevabım şu oldu: 'Taviz söz konusu değil. Bekleyip Ukrayna'yı hazırlamak istiyorsunuz. Ortada buluşmak zorundayız' dedim. Fransa cumhurbaşkanı ile sabah 2'ye kadar konuştuk. Amerikalıların pozisyonunun değiştiğini söyledi ama nasıl değiştiğini sorduğumda cevap veremedi."

PUTİN'DEN SONRA LAVROV KONUŞTU

Putin'den sonra söz alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, “NATO’nun doğu kanadının 1997 pozisyonlarına dönmesini istedik ve önerdik. Bu argümanımız da kendileri tarafından reddedilmiştir” dedi.

Lavrov'un açıklamaları da şu şekilde oldu:

"Bizim sürekli ve ilkeli yaklaşımımızı öne sürmemiz ABD ve müttefiklerini sarstı."

Biz çalışmayı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Detaylı bir cevap hazırladık. Sadece ABD'ye gönderdik şimdilik bu cevabı. NATO bunun yanında ikinci önemde kalıyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda Batı'nın her üyesi açıklamalarında destek verdi ortak pozisyona. Washington'ı muhatap alıyoruz. Belgede tekliflerimizin bir menü olmadığını, bir ültimatom da olmadığını ifade ettik. Bariz, gözle görülür şeylere dayandığını, kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini ifade ettik.

Biz bunu yaparken bir cevap da talep edeceğiz.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizi ile ilgili yapacağı kritik zirvenin tarihi belli oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini söyledi.