Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili Macron’a bilgi verdi
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a bilgi verdi.
Dünya 25.02.2022, 01:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron’a bilgi verdi.
Görüşmenin “ciddi ve açık” bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı.” ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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