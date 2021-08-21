Putin ve Merkel bir araya geldi: Gündemde Afganistan var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Putin ile Merkel arasındaki görüşme Kremlin'de gerçekleşiyor. Rusya lideri, görüşmenin başında Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir buket çiçek verdi.

GÖRÜŞME ORTASINDA MERKEL'E TELEFON GELDİ

Putin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında Kremlin'deki salonda telefon çaldığı duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı. Almanya Başbakanı, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken Putin, konuşmasına ara vermeden devam etti.

Rus lider, gündemlerinde bizzat istişare etmeleri gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirterek bundan dolayı bunun sadece bir veda ziyareti olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.



Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, koronavirüsle mücadele, Afganistan’daki durum ve Minsk anlaşmasının hayata geçirilme süreci ele alındı.

PUTİN: MERKEL İLE GÖRÜŞME YAPICI GEÇTİ

Rusya Devle Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Sayın Federal Şansölye ile bugünkü görüşme geleneksel olarak yapıcı, iş koşullarında geçti. Heyetlerin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde Rus-Alman ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdik, geniş yelpazede birçok konuda görüş alış verişini gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.