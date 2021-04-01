Putin ve Muhammed bin Selman görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Selman'ın yeşil enerji dahil olmak üzere küresel iklim değişikliği ve çevrenin korunması konularını istişare etmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Selman'ın, Suudi Arabistan'ın yeşil bölgeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı amaçlayan çevresel girişimleri hakkında, Putin'in ise Rusya'nın çevre konusunda attığı adımlar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.