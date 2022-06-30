Putin, yüksek fiyatlardan ABD'yi sorumlu tuttu

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 42 büyüdü ve bu yıl daha da hızlı büyüyor." dedi.

Küresel gıda krizine değinen Putin, ABD'nin bastığı parayla gıda ürünlerini satın aldığını ve bu nedenle söz konusu ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini dile getirdi.

Bunun, gelişmekte olan ülkelerin durumunu kötüleştirdiğine dikkati çeken Putin, "Gıda durumunun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediğini savunarak, "Ukrayna yönetimi, limanların girişlerine mayın koydu. Bu mayınları temizlemelerini ve oradan tahılı çıkarmalarını kimse engellemiyor. Güvenliğin sağlanacağını garanti ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Ukrayna'dan tahılın Romanya, Polonya, Belarus ve Azak Denizi'ndeki limanlar üzerinden çıkarılabileceğini dile getiren Putin, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile bu konuda temas halinde olduklarını aktardı.

Putin, dünyada 800 milyon ton tahılın üretildiğine dikkati çekerek, "Rusya geçen yıl dış piyasalara 40 milyon ton tedarik etti. Bu yıl, 50 milyon ton tahıl tedarik etmeye hazır." dedi.

"Gıda ürünleri ile gübreye yaptırımların uygulanmamasını istedim"

Endonezya Devlet Başkanı Widodo da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyadaki gıda ürünlerinin sevkiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Rusya'dan gıda ürünlerinin, Ukrayna'dan da tahılın sevkiyatı olmadan dünyada gıda sevkiyatının yeniden başlaması imkansızdır." diye konuştu.

Widodo, G7 ülke liderlerinden gıda ürünleri ile gübreye yönelik yaptırımların uygulanmaması talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.