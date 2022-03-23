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Putin'in Özel Temsilcisi Çubays istifa etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dünya 23.03.2022, 17:39 23.03.2022, 17:43
Putin'in Özel Temsilcisi Çubays istifa etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Çubays'ın görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Peskov, Çubays'ın Rusya'dan ayrılıp ayrılmamasının ise kendi meselesi olduğunu belirtti.

Bazı Batı medyası, Çubays'ın Ukrayna konusunda çözümün barışçıl olması gerektiğini söylediğini yazmıştı.

Rusya’da 1990'lü yıllarda Boris Yeltsin yönetiminde yer alan Çubays, özelleştirmeler politikasında önemli rol oynamıştı.

#Anatoliy Çubays
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