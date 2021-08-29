Refah Kapısı yeniden açıldı

Mısır İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı birkaç günlük aradan sonra çift yönlü geçişlere açtı.

Mısır Refah Sınır Kapısı'ndan çift taraflı geçişlere sabah saatlerinde yeniden izin verdi.

Gazze İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mısır, sınır kapısını herhangi bir sebep göstermeksizin 23-25 Ağustos'ta geçişlere kapatmıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın 26 Ağustos'ta tek yönlü olarak açılacağını duyurmuştu.