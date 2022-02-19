Reisi ile Macron nükleer müzakereleri görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ülkesinin nükleer görüşmeleri ciddiyetle sürdürdüğünü dile getiren Reisi, müzakere süreci boyunca yapıcı öneriler sunduklarını ifade etti.

İran halkının haklarını garanti altına alan ve koruyan önerileri memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Reisi, "İran halkı üzerindeki baskıyı sürdürmek ve anlaşmaya varma ihtimalini zayıflatmak için siyasi baskılar veya iddialar ortaya atıldı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Viyana'da yapılacak herhangi bir anlaşmanın yaptırımların kaldırılmasını, geçerli garanti sağlanmasını ve siyasi meselelerin ve iddiaların kapatılmasını içermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl niteliğini teyit eden çok sayıda rapor sunduğunu ve bunun da İran'ın nükleer programıyla ilgili iddialar ortaya atan bazı ülkelerin yanlışlığını ortaya koyduğunu söyleyen Reisi, "İran, iyi niyetini kanıtlamak için her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile profesyonel iş birliğine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda düşmanların fitnelerine karşı dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Müzakere süreci siyasi baskıların etkisinde kalmamalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Viyana müzakerelerinde iyi ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını umduklarını belirterek, "Müzakere süreci siyasi baskıların etkisinde kalmamalıdır." dedi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini istiyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.