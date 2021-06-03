Resmi rakamlara göre Kovid-19 şimdiye kadar 3708503 kişiyi öldürdü

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,7 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 708 bin 503’e ulaştı.

En fazla can kaybı 611 bin 20 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 467 bin 706 ile Brezilya, 338 bin 13 ile Hindistan, 228 bin 146 ile Meksika, 184 bin 942 ile Peru, 127 bin 794 ile İngiltere, 126 bin 283 ile İtalya, 122 bin 660 ile Rusya, 109 bin 758 ile Fransa, 89 bin 808 ile Kolombiya ve 89 bin 510 ile Almanya izledi.

Türkiye'de 47768 kişi

Türkiye'de ise 2 Haziran itibarıyla toplam 47 bin 768 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 172 milyon 572 bin 360 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 155 milyon 182 bin 972 kişi iyileşti.

Halen 13 milyon 620 bin 885 hastanın tedavisi sürüyor.

AA