Reuters'ten iddia: "Mariuopol'da 34'ü çocuk 86 Türkiye vatandaşı bir camide mahsur kaldı"

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 86 Türkiye vatandaşının mahsur kaldığı iddia edildi. Reuters haber ajansı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Mariuopol'da mahsur kalan 86 Türkiye vatandaşının bir camiye sığındığı yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Haberde, büyükelçiliğin yerel yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Rusya'nın sabah saatlerinden bu yana kenti bombalamaya devam ettiği ve camiye sığınan Türkiye vatandaşlarının 34'ünün çocuk olduğu aktarıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın ise konuya ilişkin açıklama yapmadığı haberde belirtildi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında da konuya ilişkin açıklama yer almadı.,

Kaynak: Gazete Duvar