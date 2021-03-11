Moskova EMA Başkanından özür bekliyor

EMA Başkanının Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısına güvenilirliği açısından "Rus ruleti" benzetmesi yapması sonrası bir kınama yayınlandı.

EMA Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, dünya üzerinde tescillenen ilk Covid-19 aşısı olan Rus yapımı Sputnik V'in "etkin ve güvenilir olup olmadığının bilinmediğini belirterek, bu aşıdan toplu sipariş veren Avrupa Birliği (AB) ülkelerini eleştirmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, EMA Başkanı Hoche'nin sözleri için "üzücü ve uygunsuz" değerlendirmesinde bulunurken, Sputnik V'nin üretildiği kurum Gamaleya Salgın Hastalıklar Enstitütüsü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EMA Başkanı Christa Wirthumer-Hoche'nin, Sputnik V aşısını onaylayan AB ülkelerini doğrudan hedef almayı ve olumsuz yorumda bulunması sebebiyle bir özür bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (FIDR) ise, "EMA yetkilisinin yaptığı yorum, söz konusu kurumun politik duruşu hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor." mesajını paylaştı.

EMA Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, geçtiğimiz günlerde Avusturya'daki bir televizyon kanalında "Sputnik V için, "Bu aşının AB'de acil durum kullanım onayı almasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu aşının güvenilir ve etkin olup olmadığı belli değil. Rus ruleti oynamak gibi bir şey." sözlerini sarf etmişti