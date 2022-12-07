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Rus askerlerini taşıyan araç Donetsk'te kaza yaptı: 16 ölü

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te Rus askerlerini taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dünya 07.12.2022, 13:29
Rus askerlerini taşıyan araç Donetsk'te kaza yaptı: 16 ölü

Rus TASS haber ajansına göre, Donetsk bölgesinde Şahtörsk-Torez yolunda kamyon ile Rus askerlerini taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada, kamyon şoförü dahil 16 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle, Donetsk, Ukrayna’nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle birlikte yasa dışı ilhak edilmişti.

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