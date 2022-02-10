"Rus birliklerinin çekilmesi, gerilimin düşmesi yolunda önemli bir adım olacaktır"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin, "Rusya eğer yeni bir savaş istemiyorsa, yetkililer bu sözlerini destekleyen somut adımlar atmalıdır." dedi.

BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) çevrimiçi toplantısına katılan Filipenko, Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı güvenlik krizi ve Rusya'nın Belarus'a askeri birlik sevk etmesi konularını değerlendirdi.

Filipenko, Ukrayna'nın bu krizi diplomasi yoluyla çözmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, "En kilit görevimiz, Rusya'yı Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik saldırgan tutum sergileme hevesinden vazgeçirmektir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 120 bin civarında asker konuşlandırmasının bölgede eşi benzeri görülmemiş bir gerilim yarattığının altını çizen Filipenko, "Rusya eğer yeni bir savaş istemiyorsa, yetkililer bu sözlerini destekleyen somut adımlar atmalıdır. Rus birliklerinin sınır bölgelerinden çekilmesi, gerilimin düşmesi yolunda önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Filipenko, Rusya'nın Belarus ile Müttefik Kararlılığı 2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında Belarus'a askeri birlik, S-400 hava savunma sistemi, Su-35 savaş uçakları ve uçaksavar sevk etmesinden de endişe duyduğunu belirtti.