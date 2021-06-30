Rus Dışişleri Bakanından Azerbaycan açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Lavrov ayrıca, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır. Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz" ifadelerini kullandı.

AA