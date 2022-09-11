Rus güçleri Herson bölgesinden çekiliyor

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde yürüttüğü karşı saldırı nedeniyle Rus güçlerinin bölgedeki mevzilerini terk etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölgedeki yerleşim birimlerinin geri alınmaya devam edildiği aktarıldı.

Herson bölgesindeki duruma da değinilen açıklamada, Rus güçlerinin bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiği ileri sürüldü.