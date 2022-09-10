Rus güçlerinden geri alınan Grakove köyü görüntülendi

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yer alan ve 2 gün önce Rus güçlerinden geri alan Grakove köyü basın mensuplarına açıldı.

Savaşın izlerini taşıyan köyde, Rus güçlerince öldürüp köylülere zorla gömdürüldüğü söylenen 2 sivilin cesedi bulundu.

Harkiv bölgesinde 5 Eylül'de Rus güçlerine karşı saldırı başlatan Ukrayna güçlerinin ilerleyişi sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bölgede 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

Ukrayna polisi, Rus güçlerinden geri alınan Grakove köyünü basın mensuplarına açtı. Bu köyün 25 Şubat'ta Rus güçlerinin eline geçtiği ve 7 Eylül'de Ukrayna güçlerince geri alındığı belirtiliyor.

Daha köye gelmeden bölgede Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların izine rastlamak mümkün. Yol kenarlarında çok sayıda sivil ve askeri aracın enkazına rastlanıyor.

Köyün meydanına gelindiğinde ise bölgede yaşanan çatışmaların boyutu göze çarpıyor.

Grakove'de çok sayıda evin, çatışmalarda ağır hasar aldığı görülüyor. Çatışmalara sahne olan yerlerden biri de köyün kilisesi. Kilisesinin duvarlarındaki mermi izleri ve top atışları nedeniyle oluşan yıkıntılar dikkati çekiyor.

Köyde, büyük bölümü kullanılamaz halde ve üzerlerinde "Z" sembolü olan Rus güçlerine ait bazı askeri araçlar yer alıyor.

2 kişinin cesedi çıkarıldı

Ukrayna polisinin olay yeri inceleme ve kriminal ekipleri, 2 kişinin Rus güçlerince öldürüldükten sonra Grakove köyünde bir evin bahçesine gömüldüğü ihbarı üzerinde kazı çalışması yaptı.

Rus güçlerince öldürülen 2 kişinin cesedini zorla gömmek zorunda kaldıklarını söyleyen köylülerin gösterdiği yer kazıldı. Kazının ardından kimlikleri henüz bilinmeyen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cesetleri, Rus güçlerinin silah zoruyla gömdüklerini ileri süren köylülerden Sergey Lutsay, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Köylerinin mart ayında Rus güçlerinin eline geçtiğini söyleyen Lutsay, "Mart ayında oldu. Silahla geldiler, tehdit ettiler. 'Hadi mezar kazmaya' dediler. Tehdit edildiğim için 'hayır' diyemedim. Benim orada anne ve babam yaşıyor. Gittiğimde iki kişinin cesedini gördüm." diye konuştu.

Lutsay, gömdükleri kişilerin kendi köylerinden olmadığını ve tanımadığını sözlerine ekledi.

"Kurşun izlerini ve kulaklarının kesildiğini tespit ettik"

İncelemelerin ardından basın mensuplarına konuşan Harkiv Bölgesi Polis Teşkilatı Soruşturma Dairesi Başkanı Serhii Bolinov, bu köyün, Ukrayna güçlerince 2 gün önce geri alındığını belirtti.

Köyün geri alınmasından sonra polis memurlarının bölgede çalışmalarına başladığını aktaran Bolinov, şunları kaydetti:

"Bu köyün bir sakini bize geldi ve korkunç olayı anlattı. Mart ayında bu köy işgal altındayken adamın evine 3 Rus askeri gelmiş ve silah tehdidiyle kendisini arkamda gördüğünüz yere gelmeye zorlamış. Burada iki sivilin cesedini gömmesini istemişler. Bu kişilerin başına kurşun sıkıldığını ve kulaklarının kesildiğini gördü."

Rus güçlerinin zorlamasıyla söz konusu cesetleri gömen köylülerin, Ukrayna polisinin bölgeye gelmesinin ardından olayı kendilerine anlattığını dile getiren Bolinov, "Bugün olay yeri incelendi ve iki kişinin cesedi çıkarıldı. İnceleme sırasında kurşun izlerini ve kulaklarının kesildiğini tespit ettik. Kriminal soruşturma başlatacağız ama bu tek değil. Bu köyde buna benzer iki yer daha var. Onlar da incelenecek. Ama önce araziyi mayınlardan arındırmamız lazım." ifadelerini kullandı.