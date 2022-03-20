banner39

banner35

Rus güçlerinin saldırısında 115 Ukraynalı çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları sebebiyle 115 çocuk öldü, 140 çocuk ise yaralandı.

Dünya 20.03.2022, 11:57 20.03.2022, 12:11
Rus güçlerinin saldırısında 115 Ukraynalı çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi.

#Ukrayna #çocuk #rusya #saldırı #ölüm
Yorumlar (0)
4
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?