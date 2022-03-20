Rus güçlerinin saldırısında 115 Ukraynalı çocuk öldü
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları sebebiyle 115 çocuk öldü, 140 çocuk ise yaralandı.
Dünya 20.03.2022, 11:57 20.03.2022, 12:11
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi.
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