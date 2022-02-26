Rus hava sahası Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu ülkelerin havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığına işaret etti.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya'nın da çeşitli adımlar atacağı belirtilen açıklamada, "26 Şubat itibarıyla, Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçakları, transit dahil Rusya topraklarındaki uçuşlarını ancak özel izinle gerçekleştirebilecek.” ifadesine yer verildi.

Polonya, Çekya ve Bulgaristan, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya kapatma kararı almıştı.