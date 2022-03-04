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Rus hava saldırısında 33 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın Çernigiv kentine düzenlediği hava saldırısında 33 sivil hayatını kaybetti.

Dünya 04.03.2022, 01:58
Rus hava saldırısında 33 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.

Rus ordusu bu sabah Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurmuştu.

Kaynak: AA
#rusya #Ukrayna #çernigiv
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