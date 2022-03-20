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Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı öldürüldü

Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı Andrey Paliy Mariupol'deki çatışmalarda öldürüldü.

Dünya 20.03.2022, 21:48
Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı öldürüldü

Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in Ukrayna'daki savaş esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus Senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Paliy'in öldüğünü ifade etti.

Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı.

Kaynak: AA
#Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı #rusya #Andrey Paliy
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