Rus komutan kontrol noktasını patlattı, kendi askerlerini havaya uçurdu

Bir Rus komutan, Ukrayna'da savaşan bir tank komutanının diğer askerlerle yaşadığı tartışma sonrası düşman safları yerine Rusya'ya ait bir kontrol noktasını havaya uçurduğu bir olaya tanıklık ettiğini anlattı. Bu tür olayların Ukrayna'da savaşan Rus ordusunda sık yaşandığını savunan Fidar Khubaev isimli asker, Zaporijya kentindeki olayda komutanın tankı tartıştığı Rus askerlerinin üzerine sürerek kontrol noktasını patlattığını aktardı.

Ukrayna işgalini eleştiren emekli Rus askeri yetkili Leonid İvaşov da, gazeteye açıklamasında, Putin'in dağılmış haldeki ordusunda askerlerin silahlar ve yemek için birbirine girdiğini öne sürerek “Bir komuta merkezi, birleşik bir eylem planı yok. Yenilgi Rusya'nın kaderi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haksöz Haber