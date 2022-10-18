Rus komutan Surovikin: "Bizler Ukraynalılar ile tek milletiz"

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'da "zor kararlar" alabileceklerini belirterek, "Operasyon bölgesindeki genel durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Zor kararlar almamamız gerekebileceğini göz ardı etmeden, makul ve zamanında hareket edeceğiz." dedi.

Surovikin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 8 Ekim'de, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan sorumlu komutanı yapılmasının ardından Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşarak, ilk defa basına değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın, Rus birliklerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı girişimlerine durmadan devam ettiğini anlatan Surovikin, "Operasyon bölgesindeki genel durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Bizler Ukraynalılar ile tek milletiz ve sadece, Ukrayna'nın Batı ve NATO'dan bağımsız Rusya'ya dost bir ülke olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Surovikin, Ukrayna'daki "operasyonda" Rus uçaklarının 34 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini, 7 binden fazla uzaktan kontrol edilen silah kullanıldığını bildirerek, "Kinjal hipersonik füzeleri etkinliklerini kanıtladı. 5. nesil savaş uçağı Su-57 geniş silah yelpazesiyle, her uçuşta hava ve yer hedeflerini vuruyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla (İHA) 8 binden fazla sorti gerçekleştirdiğine işaret eden Surovikin, saldırı İHA'larının da 600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.

Herson bölgesinde de durumun zorlu olduğunu anlatan Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO yönetimi, uzun süredir Kiev'in hem Ukrayna ordusu hem de sivil nüfusta yaşanacak zayiatları umursamaksızın Herson yönünde saldırı gerçekleştirmesini talep ediyor. Kiev rejiminin Herson bölgesinde yasaklı savaş yöntemlerini kullanabileceğine, Kahovka hidroelektrik santraline füze saldırısı yapacağına, şehre hedef ayırt etmeden büyük bir füze ve topçu saldırısı hazırladığına dair kanıtlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Surovikin, Rusya'nın Herson'a ilişkin planlarının ve atacakları adımların askeri durumdaki gelişmelere göre şekilleneceğini vurgulayarak, "Zor kararlar almamamız gerekebileceğini göz ardı etmeden, makul ve zamanında hareket edeceğiz." dedi.

"Herson'daki sivillerin yeri değiştirilecek"

Öte yandan, Rusya'nın geçen ay ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik "büyük" çaplı saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığını ileri sürdü.

Bu nedenle Herson kentindeki Berislavkiy, Belozorskiy, Snigirevkiy ve Aleksandrovskiy ilçelerinde yaşayan sivillerin Dnipro Nehri'nin sol kıyısına geçirileceğini belirten Saldo, "Bu karar, saldırıların püskürtülebilmesi için büyük ölçekli savunma tahkimatlarının oluşturulmasından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.