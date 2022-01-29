Rus milletvekilinden Ukraynalı ayrılıkçılara çağrı

Vodolatsky 2014 yılından beri Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede yaşayanların Ukrayna güçlerinin saldırması korkusuyla yaşadıklarını savunarak, Rus pasaportu taşıyanların orduya kabul edilmeleri gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalar Moskova'nın bu bölgeleri olabildiğince kendine entegre etme çabasının bir işareti olarak yorumlandı.

Parlamentoda komşu ülkelerle ilişkiler komitesi başkan yardımcısı olan Vodolatsky Tass haber ajansına verdiği mülakatta, "Bölgede yaşayan ve orduya katılmak isteyen Rus vatandaşlarını Rostov bölgesel askeri komiserliği kaydedip askere alacak," ifadelerini kullandı

Rusya daha önce Ukrayna'nın doğusundaki 500 binden fazla kişiye Rus pasaportu vermişti. Vodolatsky askere alınanların Rusya sınırları içerisinde görev alacağını söyledi fakat bu durum gelecekteki olası bir işgalde yer alabilmelerinin de önünü açıyor.

Rusya geçtiğimiz aylarda tahmini olarak 100 bin askeri Ukrayna sınırına sevk etmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu askerlerin küçük bir kısmıyla dahi Ukrayna şehirlerini işgal edebileceğini ya da provokatif girişimlerde bulunabileceğini açıkladı.

Rusya ise işgal planladığı iddialarını reddederken Ukrayna'nın bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyerek NATO'dan Ukrayna'yı hiçbir zaman ittifaka almayacağı sözünü vermesini istiyor.

ABD ve NATO bu talebi resmi olarak reddederek sıcak savaştan kaçınmak için diplomatik çözüm teklifini yineledi.

Putin bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu cevapla anlaşma için pek bir şans kalmadığını vurgulayarak, "Pozisyonlarını değiştirmeyeceklerini söylüyorlarsa biz de değiştirmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews